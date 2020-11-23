2020/11/23 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال تشرين الاول الماضي بلغت 2198 حسابا توفير وجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: حسابات التوفير والجارية للمودعين اموالهم بلغت 2198) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: حسابات التوفير والجارية للمودعين اموالهم بلغت 2198) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).