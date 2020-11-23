المالية النيابية توضح بشأن رواتب 2021 والعجز المالي

2020/11/23 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت اللجنة المالية النيابية، توضيحاً بشأن رواتب الموظفين خلال العام المقبل 2021، والعجز المالي، والايرادات المتوفرة لدى الحكومة.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في لقاء تلفزيوني، تابعه “النور نيوز”، ان “الإيرادات المتوفرة لدى الحكومة لا تكفي للرواتب، والإنفاق الحكومي يقدر بـ 14 تريليونا والإيرادات تقدر بـ 4 تريليونات دينار، ما …

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