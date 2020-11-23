الرافدين: حسابات التوفير والجاري للمواطنين المودعين اموالهم بلغت 2198

2020/11/23 | 09:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال تشرين الاول الماضي بلغت 2198 حسابا توفير وجاري.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 1979 حسابا”.وأضاف أن “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.



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