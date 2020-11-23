جولة مطرية جديدة “طويلة النفس” تستعد لضرب العراق: خاتمتها عواصف وثلوج

2020/11/23 | 09:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تشير معظم التوقعات الجوية، إلى وجود موجة جوية وحالة تقلبات جديدة ستشهدها معظم مناطق العراق ابتداء من اواخر الاسبوع الجاري لتبدا البوادر منذ يومي الاربعاء والخميس وتمتد لعدة أيام.

وبحسب المتنبئ الجوي حسين الأسدي فإن “التوقعات تشير إلى حالة جوية جديدة مقبلة نحو البلاد، تبدأ بوادرها من الأربعاء القادم وتزداد الخميس والجمعة بسبب تقدم منخفض جوي جديد”.

من جانبه، قال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “يبدو أننا أمام حالة مطرية ذات نفس طويل تبدأ من يوم الخميس المقبل وتستمر لأول ديسمبر”.

وبين أن “الحالة ناتجة عن انكسارات علوية حادة دورانية للتيار النفاث ناتجة عن مرور منخفض متوسطي مع استجابة لمنخفض البحر الاحمر مدعومة ببقايا المد المداري الرطب من بحر العرب”، مؤكدًا أنها “تشمل مناطق واسعة”.

وبحسب توقعات “ملفتة” من النموذج الاوروبي للحالة المطرية المقبلة التي تستمر من الخميس الى الاحد، فإن “امطارًا وعواصف رعدية واسعة النطاق تطال مناطق عديدة من البلاد يعقبها موجة برد وتساقط الثلوج شمال البلاد”.

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