اليوم.. كلاسيكو استثنائي وغيابات بالجملة في قمة الزوراء والجوية

2020/11/23 | 09:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تترقب الجماهير العراقية، مواجهة القطبين الزوراء والقوة الجوية، اليوم الإثنين بتمام الساعة الخامسة مساءً في ملعب كربلاء الدولي، لحساب الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

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