وزير الدفاع في القاهرة الاسبوع الحالي

2020/11/23 | 09:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “الصباح” الرسمية، الاثنين، أن وزير الدفاع جمعة عناد سيكون على رأس وفد وزاري يزور مصر الأسبوع الحالي، ضمن الزيارات المتبادلة التي اتفقت عليها اللجنة العراقية ـ المصرية والتي عقدت مؤخراً في بغداد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن “وزير الدفاع سيلتقي نظيره المصري الفريق الاول محمد زكي، وسيقوم بزيارات ميدانية لعدد من مصانع التسليح المصرية”.

وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أنه “ستتم مناقشة البنود التي تم الاتفاق عليها ضمن اللجنة العراقية ـ المصرية الخاصة بالدفاع، ليتم البدء بتنفيذها على ارض الواقع”، موضحاً أن “الوفد العراقي سيضم شخصيات من بعض الوزارات”.

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