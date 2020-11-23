اليوم.. البرلمان يستأنف جلسته الاعتيادية

2020/11/23 | 09:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية للتصويت على عدد من مشاريع القوانين ومناقشة اخرى.

وناقش مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ‏موضوع توسعة المقاعد الدراسية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه سؤالا شفهيا لمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

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