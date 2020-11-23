الرافدين يكشف عدد حسابات التوفير والجاري للمواطنين

2020/11/23 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مصرف الرافدين أن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال تشرين الاول الماضي بلغت 2198 حسابا توفير وجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020) إن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 1979 حسابا".

وأضاف أن "المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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