توقعات بأجواء مستقرة قبل بدء تأثير منخفض جوي جديد

2020/11/23 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

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أجواء غائمة

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر خرائط الطقس، إلى ان البلاد تشهد أجواء مستقرة في جميع المناطق، فيما يتوقع تاثير حالة جوية جديدة بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

وذكر المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" مساء امس الأحد، 22 تشرين الثاني 2020، ان "بعض السحب المتفرقة تظهر في عدة مناطق مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 28 كلم في الساعة"، مبينا ان " الأجواء تكون باردة خلال ساعات المساء والصباح الباكر ومعتدلة خلال ساعات النهار وهناك فرصة لتشكل الضباب فجر وصباح الغد على مناطق متفرقة من شمال البلاد".





وأشار إلى ان هناك حالة جوية جديدة مقبلة تبدأ بوادرها من الأربعاء القادم وتزداد فعاليتها الخميس والجمعة بسبب تقدم منخفض جوي جديد.

وبين ان الخريطة المرفقة توضح توقعات درجات الحرارة خلال اليوم الاثنين.

ر.إ

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