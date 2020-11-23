ميلان يفوز على نابولي (3-1) ويجدد تمسكه بصدارة الدوري الايطالي (فيديو)

2020/11/23 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

احرز ميلان فوزا مهما على مضيفه نابولي بنتيجة (3-1) في مباراة اقيمت على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الايطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان عن طريق لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء، وفي الشوط الثاني عاد اللاعب السويدي ليعزز تقدم فريقه في الدقيقة الـ54، قبل ان يتمكن درايس ميرتينز من تقليص الفارق لصالح اصحاب الارض في الدقيقة الـ63، فيما اختتم ينس بيتر هاوجي ثلاثية ميلان في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة يواصل ميلان تمسكه بصدارة الدوري الايطالي برصيد 20 نقطة، فيما يتراجع نابولي الى المركز السادس برصيد توقف عند 14 نقطة.

A.Sh

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