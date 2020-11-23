الصدر: سأدعم الانتخابات المقبلة في حال ضمنت رئاسة الوزراء للتيار الصدري

2020/11/23 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن موقفه من الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران عام ألفين وواحد وعشرين وقال الصدر في تغريدة على تويتر ما نصه إن بقيت وبقيت الحياة سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة..فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر … Readmore

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