2020/11/23 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 8 دقیقة

185 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، ان وزارة النقل ستوقع عقود مشروعي ميناء الفاو الكبير والقطار المعلق في بغداد، عادة المشروعين بانهما الاكبر في البلاد.

وقال عضو اللجنة، مضر السلمان في تصريح صحفي، اليوم (23 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد أكبر مشروعين في العراق، وهما مشروع القطار المعلق الذي ستكون له بصمة في العاصمة بغداد، وميناء الفاو الكبير".

وأضاف أن "هنالك شركة فرنسية قدمت على مشروع القطار المعلق منذ فترة، وتمت دراسة المخططات، وآلية الدفع والبناء والإنشاء مع وزارة النقل"، مؤكدا أنه "تمت المباشرة بإعداد الإحالة إلى هذه الشركة".

وأشار إلى أن "مواقف وزارة النقل جيدة، من خلال الإصرار و المضي في هذين المشروعين المهمين".

وأوضح أن "نتائج التفاوض ستكون إيجابية في مجال توقيع العقد خلال الايام القليلة القادمة"، مبيناً أن "الأموال المرصودة للمشروع، ستتم من خلال القرض الفرنسي، الذي تم عرضه على العراق ".

A.Sh

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقترب من توقيع عقود ''اكبر مشروعين استثماريين'') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقترب من توقيع عقود ''اكبر مشروعين استثماريين'') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).