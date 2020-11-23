مجلس النواب يناقش مشروع قانون جرائم المعلوماتية

2020/11/23 | 10:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، اهمها قانون الجرائم المعلوماتية.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان جلسة اليوم ستشهد طرح سؤال شفهي موجه إلى محافظ البنك المركزي من قبل النائب فالح الساري، وسؤال شفهي موجه إلى رئيس مجلس الخدمة الإتحادي من قبل النائب كاظم عطية الشمري.

واضاف: ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين والقراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص ‌

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