أضخم مشروعين في العراق يستعدان للتوقيع خلال أيام

2020/11/23 | 10:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، ان وزارة النقل ستوقع قريبا عقد اكبر مشروعين بالعراق وهما ميناء الفاو وقطار بغداد المعلق.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عضو اللجنة، مضر السلمان، إن “الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد أكبر مشروعين في العراق، وهما مشروع القطار المعلق الذي ستكون له بصمة في العاصمة بغداد، وميناء الفاو الكبير”.

وأضاف أن “هنالك شركة فرنسية قدمت على مشروع القطار المعلق منذ فترة، وتمت دراسة المخططات، وآلية الدفع والبناء والإنشاء مع وزارة النقل”، مؤكداً أنه “تمت المباشرة بإعداد الإحالة إلى هذه الشركة”.

وأشار إلى أن “مواقف وزارة النقل جيدة، من خلال الإصرار و المضي في هذين المشروعين المهمين”، موضحا أن “نتائج التفاوض ستكون إيجابية في مجال توقيع العقد خلال الايام القليلة القادمة، كما ان الأموال المرصودة للمشروع، ستتم من خلال القرض الفرنسي، الذي تم عرضه على العراق “.

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