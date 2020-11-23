الزاملي يرجح حصول التيار الصدري على مئة مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة

2020/11/23 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي رجح حصول التيار على مئة مقعد نيابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذلك الفوز برئاسة الوزراء.وقال الزاملي في تصريحات صحافية ان قانون الانتخابات الجديد، يخدم القواعد الشعبية الصدرية التي تحتفظ بقواعدها بشكل مستمر، … Readmore

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