اليونسكو تحتفي باليوم العالمي للفن الإسلامي

2020/11/23 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” (UNESCO) أن 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، سيكون يوما عالميا للفن الإسلامي الرائع الذي وصفته المديرة العامة للمنظمة أودري أوزولاي بأنه تشكل عبر 14 قرنًا من الزمن، ولا ينفك يتجدد ويؤثر … Readmore

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