2020/11/23 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- ميثم الخفاجي

تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين الى ملعب كربلاء الدولي الذي سيكون مسرحا للقاء كلاسيكو العراق بين قطبي كرة القدم العراقية فريقي الزوراء والقوة الجوية في مباراة لحساب الجولة الرابعة من المرحلة الأولى للدوري الممتاز، والتي ستكون مختلفة عن سابقاتها نظرا لغياب الجماهير.

لطالما كانت لمباريات القمة وبالخصوص مباريات الديربي وكلاسيكو العراق نكهة خاصة، تسمع فيها هتافات المشجعين تتعالى مع كل هجمة لتضفي على المدرجات جمالا ساحرا ممزوجا بالمتعة والإثارة التي ترفع من قيمة الأداء الفني للاعبين داخل المستطيل الأخضر، كل هذه الصور الجميلة ستكون غائبة عن مباراة اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا الذي حال دون تواجد الجماهير داخل الملاعب .

ويطمح فريق القوة الجوية الى حسم اللقاء وتعزيز صدارة الترتيب الذي يحتلها بالعلامة الكاملة بـ( 9 ) نقاط من ثلاث مباريات.

وقال مشرف فريق القوة الجوية مهدي جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الفريق أنهى استعداداته للمباراة المرتقبة بحضور جميع اللاعبين باستثناء المدافع احمد ابراهيم الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا "، مبينا ان " مباراة الكلاسيكو لها طعم خاص ونكهة مميزة لدى الفريق والجمهور ".

في المقابل يسعى فريق الزوراء صاحب المركز الرابع بـ ( 5 ) نقاط ، الى حسم اللقاء والاقتراب من قمة الترتيب خصوصا بعد عودة نجوم الفريق من الإصابة .

وقال عضو إدارة الزوراء والمتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ(واع)، إن "الفريق أنهى تحضيراته في ملعب كربلاء القديم استعدادا لمواجهة القوة الجوية وبحضور جمع اللاعبين باستثناء اللاعبين جلال حسن ومحمد رضا لإصابتهما بفايروس كورونا"، مضيفا ان" الجهاز الفني بقيادة المدرب باسم قاسم لديه ثقة كبيرة بلاعبي النوارس بلعب دور مشرف في حسم النتيجة" .

يذكر ان المباراة ستكون منقولة على شاشة قناة العراقية الرياضية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كلاسيكو العراق.. قمة تنقصها الجماهير ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كلاسيكو العراق.. قمة تنقصها الجماهير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).