النزاهة تضبط معاملات مزورة وتوقف هدر مالي في تقاعد الأنبار

2020/11/23 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط معاملاتٍ مُزوَّرةٍ في تقاعد الأنبار، مشيرة الى ان العمليَّة أفضت إلى إيقاف هدر مبلغ (1,300,000,000) مليار دينار.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريقها الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة الماليَّة في مكتب تحقيق الأنبار التابع لهيئة النزاهة، الذي انتقل …

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