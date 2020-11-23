القبض على 11 شخصا من الجنسية الآسيوية مخالفين لشروط الإقامة

2020/11/23 | 10:24 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد ألقت القوات الأمنية في محافظة بابل، القبض على 11 شخصا من الجنسية الآسيوية مخالفين لشروط الإقامة.
وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مديرية الأحوال المدنية قسم شؤون الإقامة في محافظة بابل بالإشتراك مع شعبة ااستخبارات الوافدين ومديرية مخابرات بابل، أجرت جولة تفتيشية لمتابعة المخالفين من العرب والأجانب …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 11 شخصا من الجنسية الآسيوية مخالفين لشروط الإقامة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مديرية الأحوال المدنية قسم شؤون الإقامة في محافظة بابل بالإشتراك مع شعبة ااستخبارات الوافدين ومديرية مخابرات بابل، أجرت جولة تفتيشية لمتابعة المخالفين من العرب والأجانب …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 11 شخصا من الجنسية الآسيوية مخالفين لشروط الإقامة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 11 شخصا من الجنسية الآسيوية مخالفين لشروط الإقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).