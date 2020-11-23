2020/11/23 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت القوات الأمنية في محافظة بابل، القبض على 11 شخصا من الجنسية الآسيوية مخالفين لشروط الإقامة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مديرية الأحوال المدنية قسم شؤون الإقامة في محافظة بابل بالإشتراك مع شعبة ااستخبارات الوافدين ومديرية مخابرات بابل، أجرت جولة تفتيشية لمتابعة المخالفين من العرب والأجانب …

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