تكليف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب أمين سر الحشد الشعبي

2020/11/23 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تكليف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب أمين سر الهيأة.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر تكليف الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيأة”.وأشار البيان الى ان “التكليف جاء بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي …

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