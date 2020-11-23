الشيخ جمال الضاري: الرفض الشعبي لقانون الجرائم المعلوماتية يحتم على ‫البرلمان‬ رفضه

2020/11/23 | 10:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: الرفض الشعبي الواسع للصيغة الحالية لقانون الجرائم المعلوماتية، يحتم على ‫البرلمان‬ رفضه والمطالبة بإعادة كتابته بما يضمن الحريات ويحميها ويحافظ على حقوق الناس، وان تكون فقرات القانون داعمة للاصوات الحرة، لا ان تهددهم بالسجن، في ظل النظام السياسي الجديد الذي يتغنى “بالديمقراطية”

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