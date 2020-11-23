لجنة مشرفة على احتجاجات الصدريين تصدر بياناً حول تظاهرة يوم غد - عاجل

2020/11/23 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعوات للصدريين نحن مدعوون لنصرة وتأييد الزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر، كما كنّا في كل المواطن..



لأجل طاعة الله سبحانه وحفظا للدين والمذهب والوطن.فنهيب بكل المواطنين نساء ورجالا شيبا وشبابا..



والدعوة لجميع الكوادر والمثقفين والمنظمات والإعلام للمشاركة الفاعلة في وقفة التأييد لقائد الإصلاح سماحة السيد مقتدى الصدر(أعزه الله)، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء ٢٤ تشرين الثاني، في (ساحة التحرير) الساعة الثالثة عصرا، وسائر المحافظات كل ضمن محافظته، باستثناء محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.ونؤكد على الجميع بالتالي:1- اتخاذ كافة الإجراءات الصحية وأهمها التباعد وارتداء الكفوف والكمامات.2- فليكن قدومكم إلى التحرير بأهازيج عراقية تتغنى بحب الوطن وحب آل الصدر الكرام.3- رفع العلم العراقي.

(فلتكن نعم الطاعة ، ولنكن نعم الطائعون)

اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية

يتبع.



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