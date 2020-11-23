أولمبية رعد حمودي تتهم سرمد عبد الإله باقتحام مقر اللجنة والإستيلاء على مكاتبها

2020/11/23 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

إتهمت اللجنة المؤقتة للاولمبية العراقية برئاسة رعد حمودي ، رئيس المكتب التنفيذي الجديد سرمد عبد الاله باقتحام مقر اللجنة في شارع فلسطين والإستيلاء على مكاتبه.

وقالت المؤقتة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في سابقة خطيرة تهدد مستقبل الرياضة العراقية ، وتزيد من حدة اختناقها ، بتحدي وعدم اذعان لقرارات لأهم مؤسسة رياضية دولية ( اللجنة الاولمبية الدولية ) ، حيث قام ( سرمد عبدالاله محمد ) باقتحام مبنى اللجنة الاولمبية العراقية , والاستيلاء على مكاتبها ، واصدار اوامر وقرارات خارج صلاحياته ، بما ينذر بعواقب وخيمة فيما اذا وصلت معلومات حتى وان كانت عبر وسائل الإعلام الى اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي واللذان يراقبان عن كثب مجريات الامور في العراق".

واضاف البيان :"نحن بدورنا ، ومع يقيننا بأن هذا الاجراء يمثل سلوكا شخصيا من قبله ولأجل تفويت الفرصة على مخططاته لخلط الامور ودفع الاولمبية الدولية تجاه رد فعل دولي مفاجىء ، سنسلك جميع الطرق التي خولنا اياها القانون تجاه هكذا اجراءات غير قانونية".

وكانت الاولمبية الدولية قد أكدت في رسالة سابقة عدم الاعتراف بالانتخابات الاخيرة للجنة الاولمبية برئاسة سرمد عبد الإله.

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