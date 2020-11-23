’’لا تغيير بدرجات الحرارة’’.. حالة الطقس خلال 3 ايام في عموم العراق

2020/11/23 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين (23 تشرين الثاني 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس اليوم الاثنين في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير بدرجات الحرارة".

وأضافت، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير بدرجات الحرارة".

وأشارت إلى أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى مع بعض الغيوم، وغائم جزئي يتحول إلى ممطر ليلاً في المنطقة الشمالية، وصحو مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية".

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