تسجيل / 104 / اصابات بمرض كورونا وحالة وفاة واحدة في ديالى

2020/11/23 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى تسجيل / 104 / أصابات جديدة بمرض كورونا و/ 165 / حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مجمل حالات الشفاء بلغت / 16511 / حالة بنسبة 92% من اجمالي الاصابات المؤكدة وعددها / 17869 / اصابة فيما ارتفعت حالة الوفاة الى / 258 / حالة بعد تسجيل وفاة واحدة ضمن الموقف الوبائي للمحافظة ./انتهى

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