2020/11/23 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / ضبطت شرطة البصرة مواد مخدرة بحوزة متهمين اثنين في قضاء شط العرب شرقي المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " إنه تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 1400 حبة مخدرة مع امبولات زجاجية تستخدم للتعاطي./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط (١٤٠٠) حبة مخدرة بحوزة متهمين اثنين شرقي البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط (١٤٠٠) حبة مخدرة بحوزة متهمين اثنين شرقي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).