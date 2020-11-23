مستشار الكاظمي يكشف سبب وقف الاتفاق العراقي الصيني

2020/11/23 | 10:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، عن أسباب وقف تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني "النفط مقابل الإعمار"....

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