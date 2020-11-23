2020/11/23 | 10:31 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأثنين 23 نوفمبر 2020 | 10:27 صباحاً | عدد القراءات : 5

ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية، فيما استقرت في الاسواق المحلية.

وسجلت بورصة الكفاح 125.000 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما كانت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس الاحد 124.900 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت حيث كان

سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

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