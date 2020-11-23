الرافدين يواصل “قبض” أموال المواطنين.. السيولة في طريقها للارتفاع

2020/11/23 | 10:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال تشرين الاول الماضي بلغت 2198 حسابا توفير وجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 219 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 1979 حسابا”.

وأضاف أن “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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