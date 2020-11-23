2020/11/23 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رُصدت رحلة خاصة قامت برحلة بين تل أبيب ومدينة نيوم السعودية على ساحل البحر الأحمر، وفقا لما غرد به المحرر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، آفي شارف، الإثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرت 5 ساعات.. قناة إسرائيلية: نتنياهو زار السعودية سرا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرت 5 ساعات.. قناة إسرائيلية: نتنياهو زار السعودية سرا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).