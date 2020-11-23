قادة مجموعة العشرين يتعهدون بوصول لقاحات كورونا بشكل عادل للجميع وبتكلفة ميسورة

2020/11/23 | 11:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أكد قادة مجموعة العشرين (G20) بذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى العمل لإعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو …

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