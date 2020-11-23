مجموعة العشرين تخطط لتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين 6 أشهر إضافية

2020/11/23 | 11:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد قادة مجموعة العشرين (G20) ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى؛ لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.وشدد قادة مجموعة العشرين، في البيان الختامي الصادر عن قمة …

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