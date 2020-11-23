بعد رصد إصابات جديدة بالكورونا.. فحص شامل للعاملين في مطار شنغهاي بالصين

2020/11/23 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع موظفو أكبر مطار دولي في شنغهاي إلى فحوص واسعة النطاق، بعدما رُبط تفشٍ محدود لكوفيد-19 بعدد من الموظفين الذين يتولون عمليات الشحن، بينما وُضعت خطط لتطعيم العمال الأكثر عرضة للخطر.

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