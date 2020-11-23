مجهولون يسرقون محتويات الجامع الكبير في مدينة القصرين التونسية بما في ذلك كرسي المنبر

2020/11/23 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام تونسية أن مجهولين

أقدموا الليلة الفاصلة بين يومي السبت

والأحد على اقتحام الجامع الكبير وسط

مدينة القصرين وسرقوا محتوياته.

وأفيد في هذا الشأن بأن المجهولين سرقوا

كرسي المنبر ومصاحف وأ

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