ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم في العراق

2020/11/23 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اسعار صرف الدولار اليوم الاثنين

ارتفاعاً في البورصة الرئيسية فيما

شهدت استقراراً واضحاً محلياً في

الاسواق.

وبحسب بيانات بورصة الكفاح فأنه تم

تسجيل سعر صرف 125,000 دينار عراقي لكل مائة

دولار ا

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