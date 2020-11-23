أَفضل لِطهران أَن تُساعدَ العِراق لِيكونَ قوِيّاً!

2020/11/23 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نـــــــــــــــــزار حيدر

*لقد ظلَّ العراق ساحةً مفتوحةً

للصِّراع بين واشنطن وطهران مدة ١٧

عاماً المُنصرمة، فبقيَ ضعيفاً لم يقوَ

على الوقوفِ على قدمَيهِ، في محاولةٍ من

الطَّرفين توظيفهِ للت

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