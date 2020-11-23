وصول مستشار الامن الوطني وقيادات امنية رفيعة لـ”ديالى”

2020/11/23 | 11:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلنت ادارة محافظة ديالى، الاثنين، وصول مستشار الامن الوطني وقيادات امنية رفيعة الى المحافظة.وقال مدي اعلام ادارة ديالى ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ترافقه قيادات امنية رفيعة منها الفريق الركن عبد الامير الشمري وصلت الى بعقوبة وعقدت اجتماعا موسعا مع حكومة ديالى المحلية والقيادات الامنية “.واضاف بدر،ان” الاجتماع تناول المشهد الامني العام في ديالى وسبل تعزيزه والسعي لتحقيق الاستقرار والطمائنية وحل كل الاشكالات لافتا الى ان وجود الاعرجي والفريق الامني مهم في دعم المحافظة في المشهد الامني”.وكانت ديالى شهدت في الاسابيع الماضية سلسلة خروقات واشكالات امنية بعضها عشائري ما دفع الى تعزيز امنها بقوات اضافية من الرد السريع للحفاظ على الاستقرار الامني”.انتهى 25 ف

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