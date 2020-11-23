في السليمانية.. 3 أخوة يقتلون شقيقتهم بطريقة وحشية

2020/11/23 | 11:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية ..

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن 3 أشقاء أقدموا ليلة أمس على شنق شقيقتهم في مدينة كلار جنوبي محافظة السليمانية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إنه”وبسبب خلافات عائلية وعشائرية، فقد أقدم 3 أخوة على قتل شقيقتهم وشنقها بطريقة وحشية، فيما قامت شرطة كلار باعتقالهم، وذلك بعد قيام الجيران بالإبلاغ عن الحادثة”.إلى ذلك كتب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني على موقعه في تويتر قائلا إنه”لاشرف في قتل النساء، وإنه من العار ان يتم قتل المرأة بهذه الطرق الوحشية”.كما أبدى طالباني، شكره للقوات الأمنية على اعتقال الجناة، متمنيا أن ينالوا أقصى العقوبات من قبل القضاء، لكي يكونوا عبرة لمن يفكر بالقيام بأفعال إجرامية.انتهى 15 ع

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