الاتّحاد العام التّونسي للشّغل مؤسّس الدّولة وحاميها. - عزالدين بوغانمي

2020/11/23 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي كلّ مواطن من حقّه أن يشتغل سياسة.



وليس بالضرورة أن يكون فيلسوفا ولا طبيبا ولا مهندسا.



ولكنه مطالب بأن يفهم التاريخ السياسي لبلاده على الأقل، حتى لا يتحول إلى مسخرة، ويشوه المشهد السياسي، وقد يلحق ببلاده اضرارا فادحة بسبب الجهل.



كل بلاد عندها مميزات تحكم تاريخها السياسي.



ومع مرور الوقت، تتحول تلك المميزات إلى ثقافة مختزنة ومستبطنة، إلى قيم عامة، إلى أركان راسخة في أعماق المجتمع تشد سياسته و ......





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