ارتفاع بأسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2020/11/23 | 11:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وكردستان بشكل طفيف اليوم الاثنين 23 تشرين الثاني 2020.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ، 124950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124950 ديناراًا مقابل 100 دولار.

وكانت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس الاحد 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124800 لكل مائة دولار أمريكي.

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