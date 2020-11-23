كاليفورنيا.. مقتل واصابة 7 اشخاص بعملية طعن داخل كنيسة

2020/11/23 | 11:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أعلنت الشرطة المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة خمسة أخرين بجروح في عملية طعن في مدينة سان خوسيه في الولاية.

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