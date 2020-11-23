2020/11/23 | 11:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعتزم وفد وزاري يترأسه وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، زيارة مصر الأسبوع الحالي، ضمن الزيارات المتبادلة التي اتفقت عليها اللجنة العراقية المصرية والتي عقدت مؤخراً في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة إيران.. وزير الدفاع يتوجه الى مصر الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة إيران.. وزير الدفاع يتوجه الى مصر الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).