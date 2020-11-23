محافظ واسط يعلن تشكيل لجنة عليا للإستثمار ويحدد مهامها

2020/11/23 | 11:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، تشكيل اللجنة العليا للإستثمار في المحافظة، فيما حدد مهامها.وأوضح المحافظ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مهام اللجنة الإشراف ودعم عمل هيئة الاستثمار ورسم الخارطة الاستثمارية في واسط، وإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المحالة منذ عام 2008 وحتى الآن”.وأضاف، “كذلك استقطاب المستثمرين وتشجيعهم ، وتقليل الروتين …

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