نائب: مشاريع الماء والمجاري في شرق القناة تعاني التلكؤ والتأخير

2020/11/23 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد النائب عن عن تحالف سائرون ستار العتابي ، الاثنين ، ان بعض مشاريع الماء والمجاري والصرف الصحي والتبليط في احياء شرق القناة تعاني من التلكؤ والتأخير .وقال العتابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض أحياء مناطق شرق القناة تعاني بسبب التلكؤ الحاصل في المشاريع وبنسب إنجاز متفاوتة وعدم إكمال العمل فيها”.وأضاف أن “هناك بعض المعوقات التي تواجه إنجاز الأعمال في منطقة الفضيلية وحي النصر وكذلك مشروع مجاري الولداية على مدى سنتين لم يرى النوى لغاية الان”، مبينا أن “تلكؤ الدوائر المعنية في إنجاز المشاريع الخدمية يضع سكان شرق القناة امام تحديات صعبة ونحن في فصل الشتاء”.ولفت العتابي إلى أن “سبب تلكؤ المشاريع يكمن في عدم وجود رصانة لدى الشركات المنفذة بالإضافة إلى عدم وجود متابعة ميدانية مباشرة وغياب التخطيط العلمي”.



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