عقب تهديد وزير الزراعة.. إقليم كردستان يمنع استيراد سمك ’الكارب’

2020/11/23 | 11:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، الاثنين، حظر استيراد سمك الكارب.



وقالت بيكرد طالباني، وزيرة الزراعة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020)، إنه "تقرر حظر استيراد هذا النوع من السمك بهدف حماية المنتج المحلي".

وأضاف، أنه "تم اتخاذ القرار بعد مداولات جرت يوم (22 تشرين الثاني 2020) مع ممثلي وأصحاب مشاريع إنتاج الأسماك في الإقليم، وبعد المداولات تقرر منع استيراد سمك الكارب اعتباراً من تاريخ (10 كانون الأول 2020) وإلى إشعار آخر".

وكان وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، هدد باتخاذ إجراءات حيال إقليم كردستان حال عدم إخضاع منافذ الإقليم للحكومة الاتحادية.

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وأشار الوزير في تصريحات صحفية تابعها "ناس"، "سيطرنا على المنافذ الحدودية بنسبة 80 في المئة قبل نحو 4 أشهر تقريباً عدا منافذ إقليم كردستان، وهناك جدية في مسألة السيطرة على منافذ الإقليم، وأجريتُ شخصياً اتصالاتٍ مع محافظ صلاح الدين، وكركوك وديالى، لنصب سيطرات بعد منافذ الإقليم لإحالة أي منتج قادم منه دون إجازة استيرادية للجريمة الاقتصادية، في حال عدم استجابة الاقليم للسيطرة على منافذه، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي".

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