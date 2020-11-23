الجبوري يتحدث عن مشاركة ''الصكاكة'' في قيادة العراق ويؤكد: تشكيل اقليم اقل مطالبنا

2020/11/23 | 11:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد النائب السابق مشعان الجبوري، الاثنين، ان العراق لن يستقر بوجود "صكاكة" يشاركون بقيادة الدولة، مشيرا الى ان هذا الامر "لا يسر اهلنا واقل مطالبهم تشكيل اقليم".

وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر اليوم (23 تشرين الثاني 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "دولة يشارك في قيادتها (الصكاكة) والميليشيات الولائية التي تعتبر اختطاف رجالنا وقتلهم ونهب مقدراتنا الاقتصادية عمل شرعي يتفق مع عقيدتها ولهم الكلمة الفصل في العلاقات الخارجية والاقتصاد والامن لن تستقر او تتطور واكيد لا يسر اهلنا البقاء جزء منها واقل مطالبهم ستكون تشكيل الاقليم".

واضاف: "لن نسكت او نقبل ان يستمر سفك دماء اهلنا مرة من قبل الميليشيات المنفلتة ومرة اخرى من الدواعش وسط عدم مبالاة قيادات الدولة ودون اجراءات تطيب خواطر عوائل الضحايا وتضمن سلامة المجتمع ومحاسبة المسؤولين عن ملف الامن الذين تسبب فسادهم في كل هذه المجازر من اسديرة الى الفرحاتية والمسحك".

A.Sh

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