38 توصية بالبيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية

2020/11/23 | 11:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض ـ مباشر: اختتمت قمة قادة مجموعة العشرين (G20)، مساء أمس الأحد أعمال الدورة الخامسة عشرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، في اجتماع افتراضي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وشدد القادة، في البيان الختامي، على …

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