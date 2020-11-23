2020/11/23 | 11:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابات داعش تداهم سيارة مدنية وتقتل ركابها في الانبار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابات داعش تداهم سيارة مدنية وتقتل ركابها في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).