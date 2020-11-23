عصابات داعش تداهم سيارة مدنية وتقتل ركابها في محافظة الانبار

2020/11/23 | 11:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن قائم مقام الرطبة عماد الدليمي، اليوم الاثنين، عن أستهداف عصابات داعش الارهابية عجلة مدنية لمنتسبين في القوات الامنية.

وقال الدليمي في بيان مقتضب إن عصابات داعش استهدفت عجلة سوناتا وقتلت ثلاثة منتسبين فيها.

وأضاف، أن التنظيم أحرق شاحنة نقل كذلك، على الطريق السريع قرب الصكار شرق ال...

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