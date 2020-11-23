نمر يصيب راعيا بجروح في كرميان

2020/11/23 | 11:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي يوم الاثنين، ان راعيا اصيب بجروح اثر تعرضه لهجمو نمر بمنطقة كرميان.

وقال ارام احسان مدير مستشفى الشهيد احمد كلاري في باونور لـPUKmedia: ان المستشفى استقبل اليوم راعيا، من سكنة قرى كرميان، اصيب بجروح بليغة، جراء تعرضه لهجوم نمر، بحسب افادته.

واضاف: ان المصاب تلقى العلاج اللازم في المسشتفى، مؤكدا ان صحته جيدة.

PUKmedia خاص‌

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